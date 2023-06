Rissa a colpi di accetta in pieno centro a Forlì. VIDEO

Poco più di 60 secondi di immagini diventate virali sul Web. Un video di un minuto e venti in cui tre persone, armate di accetta, si affrontano minacciosamente in piazza Saffi, a Forlì. La Squadra Mobile della Questura della cittadina romagnola ha acquisito il filmato amatoriale girato da uno dei tanti uffici che si affacciano sulla piazza e sta indagando per identificare i responsabili della rissa scoppiata ieri sera, intorno alle 20.30. Durante la colluttazione uno cade a terra e riesce ad evitare un colpo inferto dall'avversario. Seguono, sempre brandendo le accette, un altro paio di corpo a corpo fra i tre, che poi si allontanano in direzioni diverse.

Il commento della Lega Romagna

"Il video che riprende uno scontro all'ultimo sangue tra alcuni individui armati di accette in pieno centro a Forlì lascia esterrefatti, ma non sorpresi” dice in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. “Non si tratta solo di intervenire su questo episodio come fosse un fatto isolato. Dobbiamo renderci conto una volta per tutte che certe abitudini di vita e certe culture - prosegue l'esponente del Carroccio - confliggono con le nostre, che la criminalità straniera è in aumento e che la propensione al crimine degli stranieri è superiore a quella degli italiani". A giudizio di Morrone, "non si tratta di pregiudizi rispetto alla totalità degli stranieri, ci mancherebbe altro. Ma non si può più occultare l'evidenza che gran parte delle migliaia di soggetti arrivati in Italia irregolarmente ha alimentato quelle aree di degrado e di illegalità, humus ideale della criminalità".