Castellammare di Stabia, maxi rissa tra donne per motivi sentimentali

Una violenta lite tra donne ha mandato il traffico in tilt e gli agenti della polizia municipale hanno faticato per sedare la zuffa. È accaduto ieri sera a Castellammare di Stabia, lungo la centralissima via Roma, la strada dello shopping stabiese. Almeno quattro donne - raccontano testimoni - si sarebbero date appuntamento per un “chiarimento”. Ma la situazione è presto degenerata in una lite con calci e pugni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del comune campano che hanno faticato non poco a separare le contendenti. Sul posto anche un'ambulanza del 118 per medicare le protagoniste, tutte rimaste lievemente ferite nella violenta rissa. Due sono le donne che sono state identificate per aver scatenato il litigio. Alla base della lite ci sarebbero questioni sentimentali