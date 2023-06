Meteo, acquazzoni e temporali in un weekend segnato dall’instabilità

Nel fine settimana le temperature estive non saranno accompagnate ovunque da cieli soleggiati: gran parte d'Italia, da Nord a Sud, sarà bagnata da precipitazioni in alcuni casi leggere e in altri di natura temporalesca. Situazione migliore su Sardegna e Sicilia

Acquazzoni e temporali bagneranno buona parte d'Italia in un weekend all’insegna dell’instabilità. Sabato 10 giugno precipitazioni occasionali e irregolari cadranno dalla mattina sia sul Centro-Nord che su parte del Sud. Nel pomeriggio, soprattutto sui rilievi, scoppieranno invece alcuni temporali. La pressione torna ad aumentare leggermente domenica 11. Dopo una mattinata prevalentemente soleggiata – salvo l’instabilità che caratterizza le zone delle Alpi e degli Appennini meridionali – andando avanti nella giornata ci saranno di nuovo temporali, in particolare sugli Appennini centromeridionali, che in serata raggiungeranno anche la pianura del Nordovest. Bel tempo sul resto della Penisola ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni di sabato 10 giugno

Le previsioni al Nord

La giornata al Nordest si apre con molte nuvole e precipitazioni sparse. Nel pomeriggio, su Alpi e Prealpi, scoppieranno invece temporali di calore che verso sera scenderanno anche sulla pianura del Triveneto. Le temperature scendono leggermente: i valori massimi sono compresi tra i 22°C di Genova e i 29°C di Bolzano. A Milano si va dai 19 ai 25°C, a Torino dai 17 ai 24°C.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Mattinata instabile anche sulla Toscana e sulle zone adriatiche e nubi su tutti gli altri territori del Centro Italia. Andando avanti nella giornata si attendono numerosi temporali, specie sui settori appenninici e nelle loro vicinanze. Non è escluso che in qualche caso le precipitazioni raggiungano anche le coste. Nella maggior parte delle città i termometri si muoveranno tra i 21 e i 25°C. Per Roma sono previste temperature tra i 19 e i 27°C, per Firenze tra i 20 e i 27°C.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Meteo instabile fin dal mattino anche sulle regioni del Sud, a causa di una pressione in leggero calo, dove nel pomeriggio scenderanno precipitazioni intermittenti e in alcuni casi temporalesche. Situazione migliore in Sicilia, dove splenderà il sole e dove sarà generalmente una giornata di caldo estivo. Valori massimi attesi tra i 21°C di Potenza e i 25-26°C di Bari, Napoli e Palermo.