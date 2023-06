Federica Pellegrini adotta una tartaruga e la libera in mare

Dalla cattura accidentale da parte di un peschereccio al soccorso e alle cure mediche fino alla liberazione in mare. È la storia a lieto fine di Libera, esemplare che appartiene alla specie Carretta carreta, tornata in mare al largo del comune di Mattinata (Foggia) in Puglia. A rimetterla nel suo ambiente è stata l'ex nuotatrice olimpionica

L'adozione in occasione della campagna "Tartalove" di Legambiente

L'ex nuotatrice olimpionica, in occasione della Giornata mondiale degli oceani, ha deciso infatti di sposare la causa della campagna 'Tartalove' di Legambiente, adottando una delle tartarughe ospiti nel Centro di recupero tartarughe marine (Crtm) di Manfredonia (Foggia). Dopo la visita al Centro per conoscere la "sua" tartaruga, Federica, a bordo di un gommone e accompagnata dagli operatori del Crtm e del Centro Velico locale, si è allontanata dal porto per raggiungere una zona tranquilla dove liberare la tartaruga. Pellegrini, si legge nella nota diffusa da Legambiente, è poi entrata in acqua per accompagnare Libera dal gommone alle onde del mare, nuotando per qualche momento insieme a lei. Una scena emozionante, che ha visto protagoniste due creature acquatiche nel condividere un momento unico per entrambe.