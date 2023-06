Berlino: sui migranti serve una soluzione sostenibile per tutti

Così il portavoce del governo di Olaf Scholz: "Tutti i paesi europei da mesi stanno lavorando per cercare una soluzione positiva e sostenibile per tutti sul tema migranti"

"Sui migranti il punto è trovare una soluzione comune, positiva e sostenibile per tutti e questo è quello che sta impegnando i paesi europei da mesi" ha dichiarato in una conferenza stampa il portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit, in vista della bilaterale di domani fra Olaf Scholz e Giorgia Meloni a Roma. "È chiaro che alle frontiere esterne all'Europa alcune registrazioni non avvengono" ha aggiunto Hebestreit.