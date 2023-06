Poliziotti arrestati a Verona, chi è il capobanda Alessandro Migliore

L'uomo è ritenuto dai magistrati il più crudele del gruppo. Al telefono raccontava alla fidanzata le violenze che infliggeva alle vittime nelle celle della sezione Volanti della Questura di Verona ascolta articolo Condividi

Alessandro Migliore, 24 anni, per i magistrati è il più crudele tra i poliziotti arrestati a Verona per violenze e torture avvenute tra le pareti della Questura. L'agente si vantava al telefono con la fidanzata delle azioni commesse contro le vittime. Nell’atto d’accusa si sostiene poi che Migliore abbia "istigato" un altro poliziotto a tirare un calcio alla schiena a un uomo che era stato fermato. "Appena amò mi guarda, mi ero messo il guanto - è il contenuto dell'intercettazione di una chiamata tra l'agente e la compagna - ho caricato una stecca amò: bam! Lui chiude gli occhi, di sasso, per terra è andato a finire, è rimasto là. È svenuto. Si è irrigidito tutto ed è caduto, sai, hai presente i ko".

Chi è Alessandro Migliore Tatuaggio maori sul pettorale destro, gli orecchini d'oro, i muscoli in bella vista sui profili social, Migliore è nato a Torre del Greco, cresciuto a Roma e ora stabile a Verona dopo l'arruolamento in polizia. Non era un capopattuglia ma era riuscito ad abbattere le barriere della gerarchia ed era come se lo fosse. Per i giudici era lui il "capo" del sistema di violenze della Questura di Verona. Il 24enne è amante della bella vita e sono state proprio le serate al locale notturno Piper, un ristorante con discoteca sulle colline veronesi, a tradirlo. L'agente ha coltivato un'amicizia con un gruppo di albanesi sospettati di tentato omicidio e detenzione di armi. I loro telefoni erano sotto controllo nell'ambito di un'altra indagine e così si sono scoperte le omissioni che il giovane ha compiuto per aiutare il gruppo. Migliore è arrivato al punto di nascondere, durante una perquisizione, la presenza di una pistola, con cui uno di questi aveva minacciato un'ex fidanzata. approfondimento Verona, cinque poliziotti arrestati per tortura e pestaggi in questura