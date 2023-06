Trentino, base jumper precipita dopo il lancio e muore

Cronaca

Turismo in Italia, tutti i divieti per l'estate 2023

Stop a macchine e motorini per chi arriva da fuori regione, ma anche ingressi a pagamento e nuove regole per l'igiene pubblica: sono diverse le zone, da Procida all'Isola del Giglio, passando per la Sardegna, che adottano misure per evitare un eccessivo affollamento dei punti d'interesse

Meno macchine e motorini, contributi per gli ingressi e, in alcuni casi, più regole per l’igiene urbana: con la stagione invernale che volge a termine, molte località turistiche balneari - ma non solo - guardano già all’avvicinarsi dell’estate e alle misure da prendere per evitare l’ “assalto”

Da alcuni anni a Procida è stato inasprito il divieto di sbarco per le macchine e i motorini che arrivano da fuori regione. Il sindaco Dino Ambrosino, al Messaggerro, ha spiegato: “È l’unica iniziativa che funziona. Procida si trova su 4 chilometri quadrati e i residenti sono 10mila: siamo l’isola più densamente abitata d’Europa, e per noi la mobilità è un problema. Di solito arriviamo a 600mila sbarchi di persone che vengono anche solo per fare una passeggiata”