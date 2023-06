Piacenza, giovane morto per colpo di pistola: indagato fratello 18enne

La vittima è stata trovata senza vita in un appartamento a Ponte sull'Olio. Rimane ancora in piedi l'ipotesi che possa essersi trattato non di un'azione omicida volontaria ma di un tragico incidente

Il fratello 18enne di Enrico Aliagj, ragazzo albanese di 20 anni morto ieri a causa di un colpo d'arma da fuoco alla testa sparato in un'abitazione a Ponte dell'Olio in provincia di Piacenza, risulta indagato per omicidio dalla procura di Piacenza. I due vivevano insieme ai genitori e a una sorella più piccola.

Ipotesi tragico incidente

La dinamica degli eventi non è ancora chiara. Rimane ancora in piedi l'ipotesi che possa essersi trattato non di un'azione omicida volontaria ma di un tragico incidente. Dentro casa in quel momento, oltre alla vittima e al fratello, c'era anche una terza persona, un amico dei due giovani, bloccato dai carabinieri di Piacenza. La procura locale ha disposto una serie di ulteriori accertamenti, tra cui l'autopsia sul corpo del 20enne. I carabinieri, che conducono le indagini, sono al lavoro su alcune testimonianze di amici e vicini di casa, oltre che sulla provenienza dell'arma che è stata poi ritrovata.