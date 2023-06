Quanto sei preparato sui fatti della settimana? IL QUIZ

Lo scorso fine settimana si sono tenute le elezioni comunali con largo successo del centrodestra (9 Comuni conquistati fra primo e secondo turno, contro i 3 del centrosinistra). In un capoluogo solamente ha avuto la meglio il centrosinistra.

Sul fronte finanziario, novità per i risparmiatori: la prossima settimana verrà emesso un nuovo titolo di Stato. Sai qual è il suo nome?

Caldo il panorama sportivo. Punti di penalizzazione e multa da capogiro per la Juventus per la cosiddetta “manovra stipendi”; mentre la Roma delude alla finale di Europa League giocata a Budapest contro il Siviglia. I giallorossi sono stati battuti ai calci di rigore per due errori dal dischetto. Intanto, proprio negli scorsi giorni un ex calciatore del Napoli ha annunciato l’addio al calcio giocato a fine stagione.

Annunciata la nuova giuria di X Factor (SPECIALE), tra conferme e ritorni. Al timone ancora una volta Francesca Michielin, alla sua seconda conduzione. E mentre Milano si prepara ad ospitare le Audizioni dello show Sky Original prodotto da Fremantle, un’altra città italiana cambia aspetto e inaugura il progetto di un nuovo bosco verticale, dopo quello simbolo del capoluogo lombardo. Dietro all’iniziativa l'architetto e designer Mario Cucinella.



Infine, una curiosità: sai chi è l’uomo più ricco al mondo secondo la classifica Bloomberg? Dopo Elon Musk, s’intende, ancora una volta in vetta alla classifica con un patrimonio di 192,3 miliardi di dollari.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24.