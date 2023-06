Meteo, previsioni di domenica 4 giugno: instabilità e rovesci

Alternanza di pioggia e sole soprattutto al Nord e sulla Sardegna, con venti deboli e temperature senza grandi variazioni. Si fa attendere l'arrivo dell'alta pressione e di una stabilità atmosferica ascolta articolo Condividi

Il tempo rimane instabile anche nella giornata di domenica 4 giugno, con alcune precipitazioni attese – rovesci e temporali – soprattutto in alcune aree d’Italia. Non significa tuttavia che pioverà tutto il giorno, come già accaduto nei giorni scorsi. Colpiti in modo specifico Nord, Marche e Abruzzo e Sardegna. Si fa ancora attendere, perciò, l’arrivo dell’alta pressione e di una stabilità atmosferica. Ancora lontane, infine, le ondate di calore intenso: solo un lieve aumento nel caso della Sicilia e in generale del Meridione (valori intorno ai 25 gradi) (LE PREVISIONI).

Il meteo al Nord La probabilità di rovesci sarà più alta sulle regioni del Nord. In area settentrionale si prevedono piogge a Ovest, soprattutto su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Nel fase pomeridiana della giornata l’instabilità colpirà anche alcune zone dell’Emilia. Miglioramento generale in serata, quando si prevedono solo piogge lievi. In arrivo venti deboli e temperature senza grandi variazioni.

Il meteo al Centro Il Centro Italia è colpito dal maltempo fin dalle prime ore della mattina, soprattutto nelle Marche e in Abruzzo. Miglioramenti dalle 8 fino alle 11, con cieli soleggiati o lievemente rannuvolati. Nel pomeriggio tornano però i temporali sugli Appennini, che si estenderanno fino a sera. Intorno alle 23 un lieve miglioramento (pioggia debole). Attenzione alla Sardegna, dove si prevedono rovesci fino a sera.

Il meteo al Sud e nelle Isole Basilicata a parte, colpita da temporali in fase mattutina, in Meridione la giornata del 4 giugno sarà in gran parte serena. Sole e cielo sereno in tutte le regioni, con una eccezione per la Sicilia dove potrebbero verificarsi piogge in serata.