Vaticano, uomo si denuda su altare San Pietro contro guerra Ucraina

Un uomo questo pomeriggio si è spogliato completamente, rimanendo con indosso solo scarpe e calzini sull'altare centrale della Basilica di San Pietro per protesta contro la guerra in Ucraina. Sulla schiena aveva la scritta "Save children of Ukraina". L'episodio è accaduto poco prima che la basilica chiudesse, ma la scena è stata ripresa da alcuni visitatori e le immagini sono circolate sui social.