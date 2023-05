Scala dei turchi e Villa Durrueli in un unico itinerario

Una lingua bianca che si snoda, sinuosa, sul mare turchese. Dove finisce la scogliera e comincia la spiaggia, nella baia tra Punta Piccola e Punta Grande, appaiono i resti di una villa romana di età imperiale. La vista dall'alto sorvolando la costa sud occidentale della sicilia è spettacolare e presto anche da terra sarà possibile ammirare i due siti in un unico itinerario. La villa imperiale risalente al I° secolo dopo Cristo, con le sue decorazioni ricche di mosaici e il complesso termale, è stata riaperta e con un unico biglietto d’ingresso i visitatori potranno raggiungere dalla spiaggia un tratto della scala dei turchi; magnifica e al tempo stesso fragile, un tempo affollata meta estiva di turisti, frequentata dai bagnanti, poi messa a rischio, da frane e sfregi e infine chiusa per preservare la marna, una roccia sedimentaria di natura argillosa e calcarea che attribuisce alla scogliera questo bianco splendente.

La Villa Romana di Durrueli, adiacente alla foce del fiume Cottone, nella baia tra Punta Piccola e Punta Grande a Realmonte, è stata riaperta alla presenza dell’assessore regionale ai Beni culturali,Francesco Paolo Scarpinato, al Direttore del Parco archeologico Roberto Sciarratta, ai sindaci di Realmonte, Sabrina Lattuca ed Agrigento Franco Miccichè ed a numerose autorità provinciali. Il recupero e la manutenzione della ​"villa marittima" di età imperiale, risalente al I° secolo dopo Cristo, decorata a mosaici, con le terme perfettamente visibili e affacciata sul mare, a poche centinaia di metri dalla Scala dei Turchi, sono stati curati e finanziati dal Parco Valle dei Templi ed hanno permesso di rendere fruibili i mosaici, le terme e l’intera struttura che sarà aperta alle visite dal 1 giugno al 30 settembre (dalle 9 alle 19) secondo un piano di presenze contingentate e un progetto che prevede anche un percorso unico e un cartellone di spettacoli e incontri. Inoltre, a breve sarà siglato un protocollo d'Intesa tra l’Ente Parco ed il comune di Realmonte che prevede la pianificazione di un programma per la cogestione di Villa Romana , dell’Antiquarium e della parte fruibile del comprensorio Scala dei Turchi- Belvedere, realizzando una serie di servizi, rivolti alla collettività ed ai turisti per una fruizione consapevole del sito compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Dobbiamo immaginare un percorso importante – dichiara l’Assessore regionale ai Beni Culturali Francesco Paolo Scarpinato- Io dico turismo 4.0 . Noi l'abbiamo inserita nel Piano triennale del Turismo perché sappiamo bene che non può esistere turismo senza beni culturali . Oggi siamo ad Agrigento abbiamo qui la Valle dei Templi, ma stiamo scoprendo delle bellezze rare come questa villa importante con dei mosaici degni di nota ma, soprattutto con delle terme . Stiamo cercando di lavorare anche alla costituzione di un protocollo d'Intesa che possa rendere fruibile la Scala dei Turchi, devo ringraziare il Parco che si è messo a disposizione non solo della città su input dell'assessorato che ho l'onore di guidare, per restituire e ripristinare dei mosaici che sono veramente qualcosa di eccezionale “.

“Realmonte continua a crescere- afferma il sindaco Sabrina Lattuca- oggi ritorna fruibile un bellissimo sito, la Villa Romana di Durrueli che, con il perfezionamento del protocollo d'intesa, verrà cogestita dall’Ente Parco e dal comune in posizione paritetica, in virtù del perfezionamento dell’iter amministrativo. Altra importante novità, riguarda l’area fruibile del comprensorio Scala dei Turchi- Belvedere, oggetto dello stesso protocollo. La cogestione, che verrà definita dalla Giunta e trasmessa al Consiglio per quanto di competenza, consentirà di programmare un piano di gestione, offrendo servizi alla collettività quali: l’ abbattimento delle barriere architettoniche,visite guidate ed informazioni specifiche di tipo scientifico, archeologico e naturalistico. Finalmente i siti potranno esser fruiti in maniera corretta e contingentata, nelle more che venga riaperta al pubblico l'area demaniale. Un’attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio che abbraccia l'intero comune di Realmonte, con l'ausilio di associazioni locali. Ringrazio l’Assessore Regionale Scarpinato e il Direttore del Parco Sciarratta per l’attenzione mostrata nel tutelare,promuovere e valorizzare uno dei luoghi piu’ belli della Sicilia e del mondo. Inoltre- conclude il sindaco Lattuca- un particolare ringraziamento va all’Arma dei Carabinieri ed al Comandante Provinciale, il Colonnello Vittorio Stingo, per la solerzia e l’impegno mostrato nel condurre l’attività investigativa che rese il sito vittima dello scempio di uno scellerato “.

“Oggi si riapre al pubblico un posto meraviglioso, siamo nella spiaggia di Punta Grande, conosciuto anche per la Scala dei Turchi- afferma il Direttore del Parco, Roberto Sciarratta- Un gioiello di meraviglia di architettura di mosaici tenuto in ottimo stato, luogo di valorizzazione culturale che da questa estate prevede un ricco programma di teatro e musica. Inoltre, sottoscriveremo un protocollo d’intesa con il comune finalizzato alla gestione della Scala dei Turchi. Stiamo lavorando per promuovere il sito e renderlo fruibile, garantendo numerosi servizi. E’ un onore per noi- conclude Sciarratta- un ulteriore carico, ma è una gioia potere cercare di mettere, almeno per ora, fine ad un utilizzo non disciplinato da regole del sito. Noi vorremmo introdurre le regole che diano la possibilità ai visitatori ed ai turisti di poter fruire e godere di questo splendido sito”.