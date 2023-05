Bimbo annegato a Roma, il papà: la piscina non era messa in sicurezza

Per Sidiki Sako, il padre di Adamo Malik, la piscina non era in sicurezza: “I bambini riuscivano a passare sotto al cancello”

"La piscina in cui è annegato mio figlio non era messa in sicurezza". Sono le parole di Sidiki Sako, il papà di Adamo Malik, il bimbo di tre anni trovato morto in acqua nel circolo sportivo Centocelle Football Club a Roma. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ivoriano ha raccontato quanto accaduto sabato scorso, il 27 maggio: "Alle sei hanno iniziato a cercare i bambini, c'erano due cancelli, uno dei quali chiuso, ma i bambini potevano passare al di sotto di esso". Secondo il papà di Adamo c’era spazio attraverso il quale il figlio sarebbe riuscito ad intrufolarsi e a raggiungere la vasca.

In corso le indagini dei carabinieri



Gli inquirenti adesso devono stabilire se l'incidente si sarebbe potuto evitare e se i gestori avevano messo in sicurezza correttamente la piscina. Da valutare anche l’ipotesi di un omesso controllo da parte dei genitori che invece sostengono che la piscina, sebbene ancora chiusa, non era stata adeguatamente posta in sicurezza. E su questo aspetto sono in corso le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, i quali dopo un controllo svolto anche dal personale della Asl competente, dovranno verificare eventuali responsabilità a carico degli adulti.