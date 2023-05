Emilia Romagna, domani visita di Mattarella. Scende livello di allerta

Per la prima volta dopo due settimane di allerta rossa, nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna il livello di allarme oggi è giallo. Nella Regione si attende la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che domani, martedì 30 maggio, arriverà nelle aree più colpite dal maltempo. Intanto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un’intervista a Il Messaggero rassicura sul tema delle acque stagnanti: "Via l'acqua al più presto o avremo rischi sanitari. Ma in Riviera le vacanze sono sicure" ( LO SPECIALE SULL'ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA ).

Schillaci: "Non rinunciate alle vacanze in Romagna"

"La situazione è sotto controllo. Non rinunciate alle vacanze in Romagna", dice il ministro Schillaci dalle pagine de Il Messaggero, sottolineando che è comunque "urgente rimuovere il prima possibile l'acqua stagnante in alcune città" perché "può essere un veicolo di infezione". "In queste ore - continua Schillaci - ho sentito l'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini. Mi ha confermato che a causa dell'acqua stagnante è stata evacuata Conselice, una cittadina della provincia di Ravenna. Si sta procedendo, giustamente, con le vaccinazioni antitetaniche in quell'area. Però non c'è ragione per ritenere che vi sia una emergenza sanitaria e si può tranquillamente andare in vacanza in Romagna". I vaccini "sono sufficienti, non vi è carenza di vaccini. Ma se servissero nuove forniture, siamo pronti ad inviarle", aggiunge. "I prossimi giorni saranno cruciali per mettere in sicurezza la Romagna - prosegue Schillaci - E anche chi lavora deve fare il massimo per utilizzare tutte le protezioni possibili, evitando contatto diretto con l'acqua o il fango". Sul pericolo salmonella, tetano, colera, il ministro infine spiega che "sulla carta sono insidie possibili quando si parla di acqua stagnante, ma sono convinto che al momento la situazione sia totalmente sotto controllo. Ripeto: giuste le vaccinazioni anti tetaniche perché tra le varie possibilità quella del tetano è quella che spaventa maggiormente".