Paluani, fallita per debiti l'azienda di pandori e panettoni di Verona

Fondata nel 1921 con sede a Dossobuono, per cent'anni ha prodotto pandori, panettoni e colombe, è stata anche sponsor del Chievo Verona , società calcistica anch'essa fallita, sempre di proprietà della famiglia Campedelli . Si chiude così un'era per la Paluani, dichiarata fallita dal tribunale di Verona dopo le gravi difficoltà finanziarie riscontrate in questi ultimi anni, fino alla cessione delle attività alla Sperlari, sussidiaria del gruppo dolciario tedesco Katjes International.

La dichiarazione di fallimento



Le motivazioni del fallimento dichiarato dal tribunale scaligero sono riconducibili alle criticità riscontrate nell'azienda, con una scarsa percentuale di soddisfazione da parte dei creditori. Paluani aveva un debito che si aggirava intorno agli 82 milioni, a fronte di un importo disponibile di poco più di 815.000 euro. I soci e gli amministratori quindi non sono stati in grado di fornire garanzie per comprire i debiti, anche dopo la cessione a Sperlari quando Paluani ha cercato di riprendere le quote di mercato perdute. Con la dichiarazione di fallimento decisa dal tribunale sono stati nominati nuovi curatori per gestire la situazione dell'azienda.