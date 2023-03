Fallimento Domino's Pizza: tra azionisti i figli di Berlusconi e Coin

Mentre viene attivata la prevista procedura di fallimento, arrivano ulteriori dati in merito al fallimento di Domino’s Pizza in Italia. Tra gli azionisti dell’azienda, infatti, figurano diversi nomi italiani illustri tra cui anche Luigi Berlusconi, figlio più giovane di Silvio Berlusconi, Piero Coin, figlio di Vittorio Coin, ex proprietario degli omonimi grandi magazzini del Veneto venduti tempo fa a una private equity e anche Raffaele Vitale, il nipote del banchiere Guido Roberto Vitale. Si era cominciato a parlare della fine di Domino’s Pizza in Italia, a fine estate, ma la notizia era passata quasi in sordina. La chiusura brand, però, aveva avuto delle ripercussioni immediate tra chi plaudiva alla sua chiusura sostenendo che fosse una sorta di vittoria per le pizzerie artigianali e chi pensava a tutte le persone licenziate. Adesso si è attivata la procedura di fallimento per le 20 filiali italiane del marchio (i locali erano presenti a Milano, Torino, Roma, Bologna, Bergamo e nel Veneto), gestite dal concessionario ePizza Spa.