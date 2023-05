Sito Carta identità elettronica offline, Viminale: "Problema tecnico"

Il blocco può diventare un problema per tutti quelli che hanno bisogno di rinnovare il documento. "Stiamo lavorando per ripristinare il servizio", ha fatto sapere il ministero dell'Interno

Da questa mattina il portale per il rilascio della carta d'identità elettronica del Viminale risulta non raggiungibile. In un primo momento si pensava ad un nuovo attacco degli hacker filorussi Noname057(16) all'Italia. Fino a quando è arrivata la smentita da parte del ministero dell’Interno che parla di un problema tecnico nella fornitura della connettività internet. La Polizia postale sta lavorando al ripristino del servizio.