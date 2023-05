Grave operaio schiacciato da un macchinario nel Milanese

Un operaio di 30 anni è rimasto ferito in modo grave stamani in un'azienda di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, schiacciato da un macchinario industriale. L'incidente è accaduto all'interno della Crocolux, l'operaio ha subito un trauma cranico e ferite a un braccio e una gamba. E' stato portato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto l'elisoccorso, un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale. Dell'accaduto è stata informata la Procura.