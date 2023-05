Mobilità docenti 2023, ecco gli elenchi dei trasferimenti

Economia

Mensa scolastica, ecco le regioni italiane dove si paga di più

È di 82 euro la spesa media mensile che una famiglia italiana ha sostenuto nell'anno scolastico in corso per la mensa di un figlio iscritto alla scuola primaria o dell'infanzia. L'importo corrisponde a circa 4 euro a pasto. I dati emergono dalla VI Indagine sulle mense scolastiche, con la quale Cittadinanzattiva ha preso in esame le tariffe di tutti i 110 capoluoghi di provincia per la scuola dell'infanzia e per la primaria

L'incremento rispetto alla precedente indagine, riferita al 2020/21, è stato di poco più del 2%, ma le variazioni sono molto differenti a livello regionale: si passa da un aumento a due cifre in Basilicata (+19% e +26% rispettivamente per scuola primaria e quella dell'infanzia) e in Campania (+12% circa per entrambe le tipologie di scuola)