Lecco, frana provoca il crollo della volta di una galleria sulla Sp72

Cosa è successo

Dalle prime immagini che circolano, si vede come diverso materiale sia crollato dalla parte alta della galleria invadendo la carreggiata, con un vero e proprio buco ben evidente sulla copertura. Come sottolinea LeccoToday, la causa del crollo sarebbe dovuta ad un'impressionante frana staccatasi dal costone sovrastante l'infrastruttura. Sono stati allertati tutti i Comuni interessati, i Vigili del Fuoco, la Provincia di Lecco e anche la Protezione civile: al momento la strada è stata chiusa al fine di consentire sia le verifiche strutturali che la messa in sicurezza di una tratta non nuova a simili eventi.