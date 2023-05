Maltempo Emilia Romagna, Postiglione a Sky TG24: emergenza non finita

"La situazione continua ad essere grave", ha affermato a Sky TG24, il vice capo dipartimento della Protezione civile, Titti Postiglione, parlando dell'ondata di maltempo in Emilia Romagna e sottolineando che "le precipitazioni sono ancora in corso, dureranno diverse ore, continueranno a crescere i fiumi e registreremo ancora movimenti franosi". ( MALTEMPO, LA DIRETTA )

Postiglione: “Notte più complicata delle precedenti”

“Notte molto complicata, più complicata delle precedenti perché la situazione si è aggravata a causa dei tanti corsi d'acqua principali e secondari che hanno superato le soglie di allarme e hanno cominciato a esondare – ha aggiunto Postiglione – In molti casi erano state compiute evacuazioni preventive, ma non sempre è stato semplice, su questo c'è stata un'attività incisiva dei sindaci. Il comitato operativo della Protezione civile è stato convocato in maniera permanente e ha lavorato tutta la notte per cercare di mettere in sicurezza le situazioni più complicate, ma lo si è dovuto fare in condizioni proibitive”, ha concluso il vice capo dipartimento.