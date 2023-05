Madonna di Trevignano, demolito gazebo abusivo della veggente Cardia

È stato tolto dall'associazione fondata dalla donna in seguito a quanto disposto dal Comune. Era il luogo dove i fedeli si riunivano ogni mese per assistere alle presunte apparizioni mariane

Il gazebo abusivo nella collina di via Campo delle rose di Trevignano Romano, dove ogni terzo giorno del mese la veggente Gisella Cardia, attraverso la sua associazione "La Madonna di Trevignano", dà appuntamento ai suoi seguaci per l'apparizione mariana, è stato rimosso questa mattina. La struttura è stato tolta dopo l'ordinanza emessa dal Comune per l'accertata infrazione comunale per abuso edilizio. È stato quindi tolto dalla stessa associazione in ottemperanze a quanto disposto dal comune.

Altra ordinanza per sedie e teca con la statua della Madonna

Se Cardia non avesse provveduto alla rimozione del gazebo, l'amministrazione sarebbe entrata in possesso dell'area stessa. Per quanto riguarda le altre infrazioni rilevate nella zona, per le panchine ancorate a terra e per la teca con la statua della Madonna, è stata emessa un'altra ordinanza qualche settimana fa, ma si aspettano ora i 90 giorni di tempo per l'eventuale ricorso al Tar.