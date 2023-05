Milano, oggi il Festival Universitario 2023 al Talent Garden

La prima edizione del festival, il più grande evento universitario di carattere nazionale, si tiene in via Calabiana, nel capoluogo lombardo. Su due grandi palchi, una giornata non-stop tra formazione, tecnologia e sostenibilità con speech, workshop, street food e musica. Si parte alle 11 del mattino. In serata poi spazio al relax

Oggi a Milano è il giorno della prima edizione del Festival Universitario 2023, il più grande evento universitario di carattere nazionale, che si svolge presso il Talent Garden di Via Calabiana 6. Un appuntamento innovativo che mette in connessione gli studenti universitari con il mondo del lavoro, all’insegna di temi quali formazione, tecnologia e sostenibilità. Con un’attenzione particolare all’aspetto della socialità. Speech, workshop, street food e tanta musica, sono gli ingredienti del Festival organizzato da University Network , realtà consolidata in Italia che raccoglie oltre un milione di studenti universitari in oltre 35 atenei del nostro Paese. La giornata non-stop si tiene su due grandi palchi: le attività della parte diurna iniziano alle ore 11 e si concluderanno intorno alle ore 20. La parte serale inizia alle 19 e si concluderà invece all’1 di notte.

Il programma

Nella giornata si susseguono non stop speech, workshop e incontri interattivi condotti da ospiti e personalità di rilievo dal mondo dell'imprenditoria, giornalismo, formazione, sostenibilità, tecnologia, finanza, sport, moda, social media, intrattenimento e molti altri. Gli studenti che hanno l’occasione di farsi ispirare da oltre 50 ospiti di fama nazionale e internazionale, trovando al contempo opportunità lavorative, fare nuove amicizie grazie alle apposite attività di networking, provare visori, robot, simulatori, consolle e molto altro dal mondo della tecnologia allestiti negli appositi spazi e stand dedicati. Il Main Stage ospita incontri su temi che entrano nel merito di come “trasformare un sogno in realtà” lavorando nel mondo dello sport, della moda e della musica, come dar vita ad una start-up di successo o come creare una community di successo sul web. E, poi, ancora, focus su quali sono le professioni del futuro, se valga la pena iscriversi ad un master universitario, su come investire i propri risparmi o su come catturare l’attenzione dei recruiter utilizzando un curriculum vitae. Senza dimenticare consigli pratici su come prepararsi ad un colloquio di lavoro in inglese o come sopravvivere in una grande città come Milano, tra affitti e altre nozioni pratiche, che conta ad oggi circa 200mila studenti.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti e i professionisti che hanno aderito con entusiasmo alla manifestazione e che partecipano ai differenti panel negli incontri diurni nella Hub e nella green house: Gianluca di Marzio (Giornalista e reporter Sky Sport), Martina Riva (Assessore allo sport, al Turismo e alle politiche Giovanili comune di Milano), Demetrio Albertini (Ex Calciatore e Presidente Settore Tecnico FIGC), Carolina Chiappero (Innovation Manager, Juventus), Maria Elena Viola (Direttrice, Donna Moderna), Edoardo Cavrini (Affiliate Manager, Outpump), Ida Galati (Fashion Teller), Tiziano Guardini (Stilista), Michela Gattermayer (Fashion Creative Director, Donna Moderna), Davide Dattoli (CEO & Founder Talent Garden), Chiara Trombetta (Head of Media & Events StartupItalia), Carmine Infante (Microenterprise Leader Consumables HQ, Haier Europe), Francesco Fichera (CEO & Founder Blaster Foundry), Niccolò Calandri (CEO & Founder 3bee), Luca De Gaetano (Presidente Plastic Free), Luca Ruju (General Manager di Giffoni Innovation Hub), Marco Caspani (Marketing Director Ticketmaster), Claudio Pavese (Dj e Speaker Radiofonico, Radio m2o), Marlen (Conduttrice e Speaker Radiofonica, Radio m2o), Federica Negri (Head of Sales Business Management, Engineering), Fabiana Andreani (Fabiana Manager), Sara Gigliotti (HR Recruiter Haier Europe), Rebecca Trevisan (Talent Garden), Leonardo De Carli (Content Creator & Actor), Michele Molteni (YouTuber & Content Creator), Ale Della Giusta (YouTuber & Content Creator), Antonella Arpa (Presentatrice e Creator).