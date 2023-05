Pnrr, siglato il protocollo d’intesa con gli ordini professionali

Il Piano ha l’obiettivo di promuovere investimenti in reti a banda ultra larga che consentano di garantire a tutti gli utenti una velocità di connessione in linea con gli obiettivi europei della Gigabit society e del Digital Compass

Siglato, nell'ambito del Pnrr, l'accordo con gli ordini pofessionali e gli operatori per la banda ultralarga. Un accordo che supporterà le aziende aggiudicatarie in varie attività: dai permessi ai rilievi sul campo alla progettazione e la direzione dei lavori. Diversi gli obiettivi previsti dal Pnrr: rafforzare la connettività sul territorio, supportare gli operatori nelle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e altre necessità tecniche nei cantieri della banda ultralarga. “Il protocollo siglato oggi è un primo importante tassello della revisione della Strategia sulla banda ultralarga che abbiamo annunciato al Comitato Interministeriale per la transizione digitale. L’accordo ci permetterà di rispondere a uno dei principali bisogni del settore delle telecomunicazioni, come la carenza di manodopera specializzata - sottolinea il Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica Alessio Butti - Siamo al lavoro per mitigare i ritardi accumulati e accelerare il completamento del Piano Italia a 1 Giga. È nostra priorità abbattere il divario digitale e offrire ai cittadini servizi di connettività avanzata”.