Monza, pensionato ripara una buca in strada: multa da 882 euro

Claudio Trenta, un anziano in pensione residente a Barlassina, nella provincia di Monza, ha personalmente sistemato un'insolita buca sulle strisce pedonali tra via Monte Santo e via Trieste, all'interno della sua comunità. Incredibilmente, come reazione a tale gesto, è stato sanzionato dai vigili urbani con una multa di 882 euro (riducibile a 662 euro se pagata entro cinque giorni), per aver violato il codice della strada. L'uomo ha dichiarato di aver ripetutamente segnalato l'esistenza di quella buca all'amministrazione di Barlassina, richiedendo un intervento di riparazione, ma senza ottenere alcun successo. Dopo mesi di segnalazioni ignorate, avrebbe quindi preso l'iniziativa di agire personalmente, versando del bitume nella buca per coprire l'area degradata.