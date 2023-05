Cosenza, 37 misure cautelari per associazione mafiosa

Economia

Pasta, prezzi in salita: Ancona la più cara, Cosenza la più economica

Assoutenti ha stilato una mappa del caro-pasta in Italia e ha deciso di coinvolgere Mister Prezzi - il Garante per la sorveglianza dei prezzi - affinché faccia chiarezza sull'andamento dei listini di questo prodotto. Anche perché, sottolinea, l'andamento dei prezzi non collima con l'andamento dei listini internazionali del grano. Anche altre associazioni hanno lanciato l’allarme

A marzo, in base agli ultimi dati forniti da Assoutenti, il record per l’impennata del prezzo della pasta spetta ad Ancona (nella foto): qui il prezzo medio si è attestato a 2,44 euro al chilo. In seconda posizione troviamo Modena (2,41 euro), seguita da Cagliari (2,40 euro), Bologna (2,39 euro) e Genova (2,38 euro)