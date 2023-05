1/5 ©Ansa

Ritardi e disagi per i passeggeri dei treni, oggi, soprattutto a Firenze. Ritardi di oltre 6 ore, anche fino a 400 minuti, sono stati segnati sui tabelloni luminosi alla stazione Santa Maria Novella (in foto) nel pomeriggio, a causa dei rallentamenti a Roma, con risentimenti diffusi fino al capoluogo toscano. La circolazione, dalle 17, è in graduale ripresa mentre sono ancora in corso gli interventi dei tecnici, come ha reso noto Trenitalia dopo il guasto alla linea elettrica sul nodo della Capitale

