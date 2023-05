Treni, forti ritardi sulla linea Roma-Milano (e non solo). Le cause

La giornata di oggi, sabato 6 maggio, non è iniziata nel migliore dei modi per i pendolari, che rischiano di andare incontro a parecchi disagi anche nelle prossime ore. Stamattina la circolazione tra Roma Tiburtina e Settebagni è stata rallentata da un inconveniente elettrico alla linea elettrica di alimentazione dei treni, causando parecchi problemi ai viaggiatori. Come spiegato da Ferrovie dello Stato, il problema ha determinato lo stop della circolazione ferroviaria sia in direzione nord che in direzione sud, coinvolgendo anche la linea Roma-Milano.

Previsti altri ritardi nelle prossime ore

Anche se i tecnici di Rfi sono riusciti a riparare il guasto, il sito infomobilità di Trenitalia ha messo in guardia i passeggeri sul fatto che i treni ad alta velocità, intercity e regionali potrebbero registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 200 minuti ed essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Orte. Alle 14:30 erano 46 i treni ad alta velocità e intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

I disagi subiti dai viaggiatori

I problemi più grossi si sono verificati all’alba, ma già alle 6:30 l’intervento dei tecnici di Rfi ha permesso di risolvere il guasto, ripristinando “la piena funzionalità della linea”. I ritardi accumulati hanno comunque avuto un impatto tutt’altro che trascurabile sulla tabella di marcia della giornata, scombussolando i piani di numerosi pendolari. “Abbiamo aspettato i treni per più di tre ore, ma ora la situazione sembra sbloccarsi e alcuni convogli stanno ripartendo”, ha spiegato all’Ansa una viaggiatrice presente nella stazione di Roma Tiburtina. “Molti hanno rinunciato al viaggio – ha proseguito – e se ne sono andati. Io dovevo partire alle 10:50 e sono ancora in attesa alle 13:55, spero di riuscire a partire”. La viaggiatrice ha spiegato che il personale della stazione ha fatto il possibile per aiutare, distribuendo generi di primo conforto. “Da quello che molti raccontano, in alcune tratte, in particolare sulla Salaria, alcuni passeggeri sono scesi dai treni e sono tornati a piedi in stazione camminando lungo i binari. Gli addetti alla sicurezza li hanno aiutati. Italo, da quanto mi hanno riferito, allo sportello offriva il rimborso immediato del 100% del biglietto o il cambio di data per la partenza. Io sono diretta a Bologna ma altri devono arrivare a Torino e Venezia. Speriamo bene”, ha concluso la viaggiatrice.