Giornata dei Vigili del Fuoco, 912mila interventi nel 2021 in Italia

Il 4 maggio la comunità mondiale celebra il coraggio e il sacrificio dei Vigili del Fuoco impegnati ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente

Il 4 maggio si celebra la Giornata internazionale dei Vigili del Fuoco, istituita perché la comunità mondiale posso ricordare e onorare il coraggio e il sacrificio di queste persone per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco in Italia Secondo i dati riportati dal sito vigilfuoco.it, gli interventi eseguiti dai Vigili del Fuoco nel 2021 in Italia sono stati 912.593, in crescita di circa il 3% (+28.465 eventi). Nell'analisi statistica proposta, si può notare come il 2021 sia un anno particolare in cui, dopo le chiusure delle attività a causa dell'emergenza Covid, i dati sugli interventi stiano tornando a mostrare tendenze simili a quelle degli anni prima della pandemia. La tipologia di interventi da parte dei Vigili del Fuoco più comune nel 2021 è quella che riguarda gli incendi e le esplosioni, che sono circa un quarto degli interventi totali per soccorso urgente. Il secondo tipo di soccorso più frequente, invece, è quello destinato alle aperture di porte e finestre, una casistica molto frequente nel territorio che vede il Corpo dei Vigili del Fuoco, in particolari situazioni, come diretto interessato per l'intervento. Nel 2021 gli interventi dei Vigili del Fuoco per incendi ed esplosioni in Italia sono stati 250mila, mentre quelli per l'apertura di porte e finestre sono stati circa 150mila. Tutti gli altri tipi di intervento sono sotto la soglia dei 100.000 eventi.

Gli incendi e le esplosioni Gli interventi per incendi o esplosioni mostra un andamento molto variabile nell'ultimo decennio, questo perché il fenomeno è in parte influenzato dai periodi di clima secco, infatti, il 2017, un anno particolarmente difficile per gli incendi boschivi in Italia, ha fatto registrare un picco anomalo con una crescita di circa 80mila interventi. Gli incendi e le esplosioni richiedono ogni anno, in media, richiedono dal 23% al 33% delle forze totali a disposizione. Nel 2021 la consistenza di questo tipo di intervento, sul soccorso totale, è aumentato di due punti percentuali portandosi al 29%. Gli incendi e le esplosioni sono causati soprattutto da malfunzionamenti elettrici o camini, ma nel 60% dei casi non si è potuta accertare la causa. Nel 2021 si sono registrati 74mila roghi di sterpaglie e 80mila incendi della macchia mediterranea. I roghi di rifiuti rappresentano il 4,2% di questo tipo di interventi, mentre le autovetture bruciate sono state oltre 14mila.

I soccorsi alla persona I soccorsi alla persone eseguiti dai Vigili del Fuoco in Italia sono stati 95.223 nel solo 2021. Per questa tipologia idi intervento si osserva una continua crescita a partire dal 2011. Tra le cause principali ci sono quelle dirette, come malori, persone disperse o cadute, e quelle indirette, legate a un altro tipo di soccorso, come per esempio le persone rimaste chiuse in casa.

Gli incidenti stradali Anche in questo caso la fine del lockdown ha riportato il numero degli interventi per incidenti stradali ai livelli precedenti al periodo dell'emergenza sanitaria, facendo registrare un crescita del 25%. La principale causa di questi interventi sono il ribaltamento di mezzi di trasporto e lo scontro tra veicoli. In totale sono stati effettuati oltre 16mila interventi in un anno.