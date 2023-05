Verbania, vigili del fuoco salvano un nido di cigni reali dalla piena

Economia

Animali, veterinario costa caro. Prima visita fino a 85 euro. I PREZZI

Un’analisi di Altroconsumo si è concentrata sui costi di una prima visita per un cucciolo di sei settimane. Analizzati anche orari di apertura, servizio di pronto soccorso e costo della spesa per l’applicazione del microchip, obbligatorio per legge per i cani. Ecco i risultati e le differenze da una città all’altra

Gli animali da compagnia fanno parte della vita di numerose famiglie italiane, tanto che nel 2021 questi sono aumentati sino a raggiungere il numero di 62,1 milioni. Lo scorso anno Altroconsumo aveva indagato sul rapporto degli italiani con i propri animali domestici: dall’indagine emergeva che la spesa media annuale per un cane ammontasse a circa 1.562 euro, di cui 341 per spese mediche

Quest’anno l’analisi da parte dell’organizzazione si è concentrata sui costi di una prima visita per un cucciolo di sei settimane; sono stati interpellati 149 tra ambulatori e cliniche veterinarie in 6 diverse città italiane, quali Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma e Torino. Oltre al confronto tra i prezzi delle prime visite, sono stati analizzati gli orari di apertura, il servizio di pronto soccorso – se presente e in quale modalità – e il costo della spesa per l’applicazione del microchip, obbligatorio per legge per i cani