Trentino, trovato morto l'orso M62: era tra gli esemplari "problematici"

La protesta degli animalisti

Circa 150 persone stanno manifestando a Sabbionara di Avio, in Trentino, paese di Maurizio Fugatti. Il presidente della Provincia autonoma di Trento è infatti contestato dagli animalisti per aver firmato l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4. Dopo le manifestazioni davanti al Palazzo della Provincia a Trento e al Centro faunistico del Casteller, dove sono rinchiusi Jj4 ed altri esemplari come M49 (detto Papillon), il Partito animalista europeo, con altre associazioni, ha lanciato la manifestazione Dalla parte dell'orso sempre! Presidio sotto casa di Fugatti. A sostegno di Fugatti è intervenuta la capogruppo della Lega in Consiglio provinciale a Trento, Mara Dalzocchio, secondo la quale: "Radunarsi nei pressi dell'abitazione di un cittadino, prima ancora che di un esponente delle istituzioni, nel caso specifico il governatore locale, rappresenta una chiara forma di minaccia, cosa che a quanto pare non interessa questi attivisti; esattamente come non sembra interessare il fatto che, con una simile protesta, si finisce per coinvolgere anche i familiari del Presidente Fugatti, del tutto estranei alla vicenda orsi e non solo. Se non siamo all'anticamera del linciaggio, dunque, poco ci manca e questo mi meraviglia molto". Per Giorgio Leonardi (Forza Italia): "Oggi si è passato il segno, dal manifestare sotto le sedi delle istituzioni a farlo sotto casa del presidente della Provincia, mettendo in difficoltà i suoi affetti e tanta gente che non ha nulla a che vedere con l'orso, c'è un abisso di inciviltà". Intanto le associazioni Leal, Odv e Zampe, con il patrocinio degli avvocati Rosaria Loprete e Giada Bernardi, hanno provveduto ad inviare al Servizio forestale della Provincia autonoma di Trento ed all'Istituto zooprofilattico delle Venezie un'istanza di accesso agli atti relativi al ritrovamento della carcassa dell'orso M62. Gli animalisti chiedono di poter partecipare all'autopsia dell'animale, ritrovato questa mattina in stato decomposizione.