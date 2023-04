Naufragio a Cutro, estradato in Italia il quinto scafista

Politica

L'incontro si è svolto in un "clima emozionato e commosso", si legge in una nota di Palazzo Chigi in cui si spiega che "familiari e superstiti si sono rivolti facendo 'appello al suo cuore di madre' al presidente Meloni". La premier a sua volta "ha chiesto loro quanto fossero consapevoli dei rischi legati alle traversate del Mediterraneo" - si legge nel comunicato - "e ribadito la linea del governo nella lotta contro i trafficanti di esseri umani, al fine di evitare altre tragedie come quelle avvenute di recente"