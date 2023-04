Tribunale unificato dei brevetti, Milano candidata come nuova sede

Entrerà in vigore il 1° giugno, ma la sede della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti (Tub) non è ancora stata definita, dopo che la Brexit ha reso di fatto non più operativa quella di Londra. E così Milano si è fatta avanti per l’assegnazione della nuova sede che si stima possa generare un indotto di 350 milioni di euro l’anno.

La candidatura di Milano

Un percorso iniziato molti anni fa, già nel 2019, e di cui si è parlato nel corso di un convegno al Palazzo di Giustizia di Milano dove autorità e istituzioni si sono incontrate e confrontate per sostenere l’assegnazione al capoluogo lombardo e a cui ha partecipato anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio. “"Con i miei colleghi di governo sono molto fiducioso che la candidatura di Milano possa tramutarsi presto in realtà - ha detto il ministro - Ovviamente non possiamo entrare nei dettagli, ma seguiamo queste trattative giorno per giorno, cercando di resistere alle grandi pressioni che ci arrivano da fuori e siamo sicuri che otterremo molto”. “Milano sta per diventare 'a place to be' – ha continuato il ministro Nordio - luogo dove la giurisdizione per quanto riguarda il Tub si deve affermare. Questo è un nostro profondissimo convincimento, che noi abbiamo tenuto fermo negli incontri bilaterali sia a livello ministeriale che tecnico con i nostri principali corrispondenti".



Da tempo la Corte d’Appello di Milano e l’Ordine degli Avvocati hanno dato vita a un tavolo tecnico a sostegno della candidatura di Milano come sede della sezione della divisione centrale, sostenuta - oltre che dal mondo accademico – anche dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale, dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e da Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda, Confcommercio, Centro Studi Grande Milano e altre autorità pubbliche e private.

“Il Tribunale Unificato dei Brevetti è una cosa importante perché permette innanzitutto di avere una cultura del brevetto in Italia, cosa che spesso manca” sottolinea il presidente della Corte d’Appello di Milano Giuseppe Ondei “gli imprenditori italiani non sanno che il brevetto è un asset importante e soprattutto con questo tribunale avremo una tutela unitaria e uniforme. Questo è importante perché gli imprenditori devono operare con certezza". Gli fa eco il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano Antonino La Lumia: “Milano è la scelta naturale e continuiamo a sostenerlo con la forza dei numeri. Siamo all'ultimo miglio, abbiamo lavorato con tutte le istituzioni fin dal 2019. Abbiamo seguito con la Corte d'Appello di Milano, l'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e tutte le istituzioni territoriali e nazionali ogni fase e dato il nostro contributo. Oggi è arrivato il momento di rendere realtà piena e operativa questa grande opportunità per Milano e la permanenza dell'Italia nel sistema dei tribunale unificato dei brevetti non può essere in alcun modo messa in discussione, anche perché arrecherebbe un danno non solo alle aziende italiane, ma a tutta l'avvocatura italiana".