Inchiesta Covid, Conte e Speranza saranno interrogati il 10 maggio

Cronaca

Le morti, le indagini e, adesso, le conclusioni . L’inchiesta, avviata dalla Procura di Bergamo nell'aprile 2020 in seguito alle presunte anomalie nella gestione dei pazienti all'ospedale di Alzano Lombardo all'inizio dell'emergenza Covid , ha prodotto oggi i primi risultati: i pm, infatti, contestano all'ex premier Giuseppe Conte e all'ex ministro della Salute Roberto Speranza , oltre che ad altri 15 indagati, diversi errori di valutazione e scelte politiche, che secondo le stime non permisero di salvare le vite di oltre 4mila persone

IL PIANO PANDEMICO – I pm hanno segnalato come uno degli errori più gravi commessi dalle autorità in quel periodo fosse il mancato aggiornamento del piano pandemico, rimasto fermo al 2006 e per giunta nemmeno applicato, nonostante le raccomandazioni dell’Oms