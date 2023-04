Attesi in 90mila alla sfilata della 94/a adunata Alpini a Udine

La sfilata degli Alpini torna nel capoluogo friulano per la quinta volta dopo 27 anni. L’adunata è prevista dall’11 al 14 maggio. Il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga: “Siamo pronti ad accoglierli con calore”

Tra gli 80 e i 90 mila alpini sfileranno a Udine domenica 14 maggio in occasione della 94/a adunata. Per celebrare la festa, che inizierà giovedì 11 maggio sono attese complessivamente dalle 400 alle 500 mila persone. Una festa che si svolgerà nel segno "della solidarietà e della memoria, nostri valori fondamentali, e della massima sicurezza per tutti i partecipanti", ha sottolineato il presidente nazionale dell'Ana Sebastiano Favero, presentando il raduno oggi a Udine.

Gli appuntamenti

Tra i momenti clou dell'adunata, oltre alla sfilata per le vie del centro, anche la visita l'11 maggio al Sacrario di Redipuglia per "onorare tutti i caduti e la tappa alla Caserma Goi Pantanali di Gemona del Friuli per commemorare gli alpini morti nel terremoto del 1976. Tra le altre iniziative, le attività addestrative e le dotazioni militari schierate nella "Cittadella degli Alpini" che sarà inaugurata il 12 maggio e il lancio dei paracadutisti il 13 maggio.

Fedriga: “Udine pronta ad accogliere con calore”

Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha lanciato un messaggio per la prossima adunata:"Gli Alpini sono da sempre di casa in Friuli Venezia Giulia, ne rappresentano la storia e gli ideali. La risposta da parte di cittadini e istituzioni sarà ricca di gratitudine ed entusiasmo”.