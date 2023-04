Davide Ferrerio in coma, la mamma: “Crotone lo ha tradito”

Lo ha spiegato al “Corriere della Sera” la madre del ragazzo, vittima di un brutale pestaggio per uno scambio di persona, attualmente in coma vegetativo. “Sono andata via da Crotone per trovare occupazione. Ma qui ci sono nata e ho studiato. Ho riportato Davide nella città che mi ha tradito. Questo non potrò mai perdonarmelo”, ha raccontato la donna

“Perdonaci: non siamo stati capaci di fargli dare il massimo della pena, avendo lui scelto l’abbreviato”. Queste le parole che Giusy Orlando ha detto, dopo la condanna del suo aggressore, al figlio Davide Ferrerio, il ragazzo bolognese in coma vegetativo dopo essere stato vittima di un violento pestaggio l’estate scorsa , per uno scambio di persona. Il giovane si trovava in vacanza a Crotone, quando è stato vittima di una brutale aggressione da parte di Nicolò Passalacqua che, proprio nei giorni scorsi, è stato condannato a 20 anni e 4 mesi dal gup di Crotone.

“La mia città mi ha tradito”

Davide, da oltre 250 giorni, è tenuto in vita dalle macchine, dopo i danni subiti al cervello. E la mamma non riesce a darsi pace. “Davanti al tribunale di Crotone mi aspettavo un sit-in per dimostrare che Crotone è città solidale, così come lo è stata per la tragedia di Cutro. Invece, ci hanno lasciati soli”, ha detto la donna al “Corriere della Sera”, delusa. Ammettendo anche di avere qualche rimpianto. “Sono andata via da Crotone per trovare occupazione. Ma qui ci sono nata e ho studiato. Ho riportato Davide nella città che mi ha tradito. Questo non potrò mai perdonarmelo”, ha detto ancora. Giusy Orlando, tra l’altro, ha spiegato di aspettarsi anche una pena significativa per la madre della ragazza che ha “ispirato”, il pestaggio. “Per un ‘sei bellissima’ rivolto alla figlia Martina, tramite social, da Alessandro Curto, Anna Perugino ha scatenato il pestaggio del mio Davide che, in questa storia, non c’entrava proprio nulla”, ha riferito la donna. “La madre ha voluto dare una lezione alla persona che secondo lei importunava la ragazza. Si sono comportati da incivili, da selvaggi”, ha poi concluso.