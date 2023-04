Sono quattro gli sbarchi di migranti avvenuti a Lampedusa nel giro di poche ore, per un totale di 158 persone arrivate. Due barchini con a bordo 70 migranti sono stati soccorsi al largo di Lampedusa dalla capitaneria di porto e dalla guardia di finanza mentre altre due imbarcazioni, con a bordo complessivamente 88 migranti, sono state rintracciate dalla motovedetta Pv8 Greco della guardia di finanza.

Gli sbarchi

Sul primo natante soccorso dalla capitaneria di porto e dalla guardia di finanza c'erano 40 persone, originarie di Burkina Faso, Costa d'Avorio e Camerun. Nel gruppo c'erano anche cinque minori. Tutti hanno dichiarato di essere partiti alle sei di sabato da Sfax, in Tunisia. Sul secondo barchino, salpato dallo stesso luogo, erano invece in 30, di cui sette donne e due minori, originari anche di Mali e Senegal. La motovedetta Pv8 invece ha intercettato un'imbarcazione di sette metri con 42 persone originarie di Burkina Faso, Ghana, Mali e Senegal. Poi si è occupata di un'altra carretta con 46 migranti originari di Burkina Faso, Costa d'Avorio e Senegal. Anche questi due gruppi hanno riferito d'essere partiti da Sfax in Tunisia.