Berlusconi ricoverato, altra notte tranquilla e visite ancora limitate

È stata "tranquilla" anche la scorsa notte, la diciannovesima di ricovero al San Raffaele di Milano, per Silvio Berlusconi . Emerge da fonti ospedaliere, secondo cui non ci sono aggiornamenti particolari sulle condizioni di salute dell'ex premier, ricoverato nel reparto di degenza ordinaria dell'ospedale milanese, dove è stato trasferito domenica scorsa dopo 12 giorni in terapia intensiva.

Tajani: “Medici non consigliano visite politiche”

"Su consiglio dei medici", inoltre, si sta continuando ad evitare visite di esponenti politici al leader di FI, come ha confermato anche il vicepresidente e coordinatore nazionale di partito, Antonio Tajani, presente oggi a Milano in visita al Salone del Mobile, e che quindi non andrà a trovare Berlusconi. “Siamo in costante contatto con il presidente Berlusconi, viene informato di tutta l'attività del movimento politico e della manifestazione del 5 e del 6 maggio che si svolgerà a Milano. Però i medici consigliano a lui e a noi di non fare visite politiche, soltanto i familiari lo hanno salutato brevemente”, ha detto il ministro. Berlusconi “è in una fase di recupero e affaticandolo portandogli dossier è costretto a lavorare di più. Conoscendolo lui è molto battagliero, segue la campagna elettorale ma è bene che il decorso positivo della malattia non venga reso più faticoso da visite politiche. Anche stamattina sono stato in contatto con il San Raffaele, con Marta Fascina e con Alberto Zangrillo. L'abbraccio lo riceve virtuale”.

Per oggi nessun bollettino medico previsto

Inoltre, per la giornata odierna, non è previsto un nuovo bollettino medico da parte dei professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, primari rispettivamente della Terapia intensiva e di Ematologia nel nosocomio milanese. L'ultima comunicazione dei medici resta quella di lunedì scorso, quando si riferiva del proseguimento delle "cure" e del "monitoraggio dei parametri funzionali".