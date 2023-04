Berlusconi ricoverato, il fratello Paolo: "Siamo molto positivi"

Notte tranquilla

Quella passata è stata un'altra notte tranquilla. Lo si apprende da fonti sanitarie. Le condizioni di salute del Cavaliere, ora ricoverato in un reparto di degenza ordinaria, rimangono in "lento e progressivo miglioramento" come annunciato ieri nel bollettino medico firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. In mattinata al San Raffaele è arrivato anche Orazio Fascina, padre di Marta, la fidanzata del Cavaliere.

La figlia Marina in visita al padre

Anche la figlia maggiore, Marina, è arrivata oggi all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre. La presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori è entrata dall'ingresso di via Olgettina 60 a bordo di un'auto dai vetri oscurati. Soltanto pochi minuti prima, il padre di Marta Fascina, Orazio, ha lasciato la struttura. Dallo scorso 5 aprile, giorno del ricovero di Berlusconi, la compagna dell'ex premier non è mai stata vista andare via dall'ospedale.