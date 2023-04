Siracusa, uomo disperso in mare dopo aver soccorso due minori

È allarme a Siracusa dove un uomo di 35 anni è sparito in mare nella zona della Marchesa, tra la città siciliana e Avola. A dare l’allarme nelle ultime ore è stato un gruppo di ragazzi, impegnato in una passeggiata in questa zona naturalistica. Al momento attuale la zona è perlustrata dalle motovedette della Capitaneria di porto.

Il fatto

Secondo il racconto fornito, due ragazzi si sarebbero sporti troppo, forse per scattare un selfie, e sarebbero caduti in mare. L’uomo si sarebbe tuffato per salvarli, riportandoli a riva ma non riuscendo a salvare se stesso, probabilmente perché stremato. I carabinieri di Siracusa, raccolta la segnalazione di alcuni testimoni, hanno chiesto l'intervento della Capitaneria.