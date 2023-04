Milano, la polizia arresta 9 appartenenti ai Latin King

L'aggressione a un 34enne

L'episodio da cui sono nate le indagini è stata l'aggressione nel marzo 2022 in zona Bicocca a colpi di machete di un 34enne salvadoregno legato alla banda rivale della Ms-13. In quella circostanza la vittima era stata colpita a un braccio rischiando di perdere la mano, riportando poi in prognosi superiore ai 40 giorni. Nell'inchiesta sono stati ricostruite anche poi risse e pestaggi, al Milano Latin festival e fuori da discoteche, ai danni di altri appartenenti alla Mara Salvatrucha. Tutti episodi - secondo gli inquirenti - innescati per questioni di controllo territorio