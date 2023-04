Messina Denaro, oggi l'interrogatorio di Laura Bonafede a Palermo

Cronaca

Lorena Lanceri , arrestata oggi con il marito Emanuele Bonafede per favoreggiamento del capomafia trapanese Matteo Messina Denaro , sarebbe stata molto legata al boss. Gli agenti hanno trovato numerosi riscontri del rapporto tra i due, tra cui una lettera d’amore di Lanceri a casa della sorella del boss. La donna, per nascondere la sua vera identità, si firmava “Diletta”

Lanceri e il marito avrebbero ospitato Messina Denaro "in via continuativa e per numerosi giorni", nella loro casa di Campobello di Mazara. Il boss entrava e usciva indisturbato dall’abitazione e tra gli elementi che incastrano i due coniugi c’è una foto dell’allora latitante che fuma un sigaro e tiene in mano un bicchiere da Cognac. L'immagine risale a qualche anno fa, mostra solo il corpo di Messina Denaro, al quale è stato appositamente tagliato il volto, ed è stata scattata nel salotto della dimora della coppia