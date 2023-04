Erba, pg: "Olindo e Rosa vittime errore giudiziario, riaprire caso"

Le prove per cui sono stati condannati Rosa e Olindo per la strage di Erba sarebbero maturate in "un contesto che definire malato sarebbe un esercizio di eufemismo". Lo scrive il sostituto pg Cuno Tarfusser nell' istanza di revisione del processo che ha portato alla condanna all'ergastolo per l'omicidio dell'11 dicembre del 2006 di Raffaella Castagna, Paola Galli, Youssef Marzouk, Raffaella Cherubini e per il tentato omicidio di Mario Frigerio.

I dubbi sulle tre prove cardine

Le tre prove cardine - e cioè il riconoscimento degli imputati come autori del delitto da parte di Frigerio, le confessioni dei coniugi e la macchia di sangue trovata sull'auto di Olindo appartenente a Cherubini - vengono smontate una a una dal magistrato, la cui istanza dovrà comunque essere valutata dai giudici prima di un eventuale nuovo processo. A convincere il pg della necessità di una revisione sono state anche due consulenze che gli hanno sottoposto gli avvocati Fabio Schembri e Paolo Sevesi, il 14 febbraio scorso " alla cui stesura hanno contribuito diversi accademici, tutti luminari della rispettiva materia tecnica e scientifica, le quali, alla luce delle più moderne e recenti tecniche e metodologie, comunque successive alla fine della prima decade del secolo, e quindi dei fatti oggetto del processo, hanno analizzato le due prove dichiarative, ovvero il riconoscimento e le confessioni dei due condannati e una consulenza Tecnica biologico-genetica forense che, ad oltre 16 anni di distanza, ha riesaminato e rivalutato alla luce dell'enorme sviluppo tecnologico e metodologico che ha avuto la materia in questi anni, la tecnologia e la metodologia utilizzata allora per il repertamento". Inoltre secondo il pg "le dichiarazioni auto accusatorie di Olindo Romano e Rosa Bazzi sono da considerarsi false confessioni acquiescenti". Questo è "il risultato cui giungono i consulenti" sulla base dei "più recenti ed avanzati dati scientifici che corrispondono ai criteri che, se mancanti, rendono le confessioni, false confessioni". Quanto alla prova del sangue della vittima Valeria Cherubini sull'auto di Olindo, il magistrato scrive che "non si può non rilevare come si tratta di una prova che trasuda criticità mai valutate dalle Corti di merito che mai hanno messo in dubbio, né l'origine della macchia di sangue, né la chain of custody dal momento del suo repertamento".

"Numerose e gravi criticità" nell'intera indagine

La richiesta, indirizzata al presidente della corte d'appello di Brescia è il primo atto di una possibile revisione su quanto accaduto la sera dell'11 dicembre 2006 quando, sotto i colpi di spranga e coltello, furono uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk di soli 2 anni, la nonna del piccolo, Paola Galli, e una vicina di casa, Valeria Cherubini. Si salverà, solo per un caso fortuito, il marito di Cherubini, Mario Frigerio, unico testimone della strage, morto qualche anno fa. Pagina dopo pagina il magistrato - che chiede il proscioglimento dei due condannati, "probabilmente vittime di errore giudiziario" - sottolinea "le numerose e gravi criticità che hanno costellato l'intera indagine, le quali soprattutto alla luce dei profili di novità insite nelle 'nuove prove' gettano una luce di più di qualche ragionevole sospetto su come queste indagini sono state condotte".