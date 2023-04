A Genova focaccia da record, in piazza 350 metri di "Superba"

Oltre trecentocinquanta metri di focaccia da record stamattina hanno invaso Genova, dalla centrale piazza De Ferrari, lungo via XX Settembre. Il delizioso "oro della Superba" è il risultato del lavoro di 14 panificatori genovesi. Adagiata su oltre 600 teglie, per circa 200 tavoli, è stata prima ammirata, poi offerta gratuitamente a genovesi e turisti, in occasione dell'arrivo in porto di Msc World Europa, la più grande nave della flotta crocieristica. La compagnia ha sponsorizzato l'allestimento. Con questo evento Msc "sfida" a colpi di olio e farina un altro evento con cui la compagnia Costa Crociere aveva celebrato in città un'importante ricorrenza: lo scivolo ad acqua allestito nel 2018, sempre in via XX Settembre, in occasione dei 70 anni della compagnia. All'evento di oggi hanno preso parte anche il presidente della Regione e il sindaco di Genova.