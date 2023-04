Berlusconi, decima notte in ospedale. Nessun bollettino fino a lunedì

Il leader azzurro è ricoverato da undici giorni. Il precedente bollettino medico è stato emesso il 13 aprile e parlava di un “costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria”. Il secondogenito Pier Silvio ieri 14 aprile ha parlato con la stampa: “Un esempio, si sta impegnando” ascolta articolo Condividi

Decima notte e undicesimo giorno in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso mercoledì per un’infezione polmonare legata a una leucemia mielomonocitica cronica. L’ex premier ha trascorso un’altra “notte tranquilla”, secondo quanto riferiscono fonti ospedaliere che annunciano, poi, che fino a lunedì prossimo non saranno diffusi nuovi bollettini. Oggi 15 aprile, dalle pagine del Corriere della Sera, arriva un saluto al leader di Forza Italia anche da parte del ministro della Difesa Guido Crosetto, che gli augura "di riprendere presto le forze e tornare a essere il leone che è".

“Un esempio, si sta impegnando” Anche la precedente notte è passata tranquilla. Nella giornata di ieri 14 aprile il secondogenito del Cavaliere, Pier Silvio, ha speso qualche minuto per parlare alla stampa fuori dal San Raffaele: “Voglio dire questa cosa dal cuore: sono ammirato dalla forza e dall'impegno con cui papà ancora una volta sta lavorando per recuperare. Non mi addentro in questioni mediche perché è in ambito intensivo ma l'ho trovato di buon umore. È un esempio perché si sta impegnando". leggi anche Berlusconi ricoverato, il figlio Luigi: "Sta meglio"

“Progressivo miglioramento” L’ultimo bollettino medico è stato emesso il 13 aprile dal professor Alberto Zangrillo e dal professor Fabio Ciceri. "Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo", c'era scritto. La giornata di ieri 14 aprile è trascorsa tranquilla fra le consuete visite dei figli, del fratello Paolo Berlusconi e del presidente di Mediaset Fedele Confalonieri. A far visita al leader azzurro - come ogni giorno - anche Orazio Fascina, padre della compagna Marta.