Si prospetta un venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 il personale di Trenitalia incrocia le braccia, dopo la mobilitazione nazionale proclamata dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. Lo sciopero si legge in una nota di Fs, "potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello stop". Al centro della mobilitazione le condizioni di lavoro di ferrovieri e ditte appaltatrici di pulizie, oltre che le aggressioni in crescita del personale a bordo treno e delle stazioni.

