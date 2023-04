Test medicina 2023, Tolc Med al via oggi per oltre 72 mila studenti

Alcuni numeri: 50 domande, 90 minuti, oltre 72mila iscritti e 14.787 posti disponibili. Questi sono alcuni dei numeri del nuovo test medicina 2023, che prende ufficialmente il via oggi. Le prove - i TOLC MED - si svolgono al PC, ogni prova è diversa per ciascun studente e le domande vengono estrapolate dal database CISIA. Da quest’anno infatti il test d’accesso a Medicina (e anche a Veterinaria), pur rimanendo nazionale e con uno schema di domande leggermente diverso dalla versione precedente, cambia completamente nella modalità. Diventa un Tolc, si chiama Tolc-med e si potrà tentare fino a quattro volte nell’ultimo biennio delle superiori: il voto migliore, “equalizzzato”, verrà poi inserito dagli studenti nel sistema centrale che comporrà entro il 5 settembre la graduatoria delle ammissioni. Quest’anno gli studenti di quinta superiore avranno soltanto due tentativi - ad aprile e a luglio - ma dal prossimo il sistema entrerà in vigore in pieno. Intanto si parte adesso e le sessioni sono due. La prima durerà da oggi fino a sabato 22, la seconda dal 15 al 25 luglio.