Sciopero di otto ore in programma domani, venerdì 14 aprile dalle 9 alle 17, di Trenitalia a livello nazionale. Inevitabili i disagi per i pendolari e per chi decide di mettersi in viaggio anche se ci saranno al solito le corse garantite (elenco consultabile sul sito di Trenitalia)

