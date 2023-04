Pavia, donna scopre bambina registrata a suo nome dopo quattro anni

Annullato l'atto di nascita

Questo perché i genitori biologici avevano usato un suo documento rubato al momento della registrazione della nuova nata in ospedale, a Milano. Avviato l'iter per il disconoscimento, una sentenza del Tribunale di Milano ha annullato l'atto di nascita. La giovane vive in una comunità protetta perché è stata presa in carico dai servizi sociali di un comune dell'hinterland milanese dove sono state avviate le pratiche per l'adottabilità.