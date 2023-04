Papa rivela di aver avuto un malore prima del ricovero al Gemelli

Cronaca

Papa Francesco, la Veglia Pasquale: "Non stiamo fermi davanti al male"

Il Pontefice ha celebrato la Messa davanti a 8mila fedeli riuniti per la Notte Santa nella Basilica di San Pietro. Domani mattina, dalla Loggia delle benedizioni, pronuncerà il tradizionale messaggio 'Urbi et Orbi'. Si attende un nuovo appello per la pace

Sono circa 8mila i fedeli che si sono radunati nella basilica di San Pietro per la celebrazione della Veglia Pasquale nella Notte Santa. Dopo aver acceso il cero pasquale, Papa Francesco – in sedia a rotelle – ha seguito la processione. Le luci, nella Basilica Vaticana, erano spente: così vuole la liturgia. Il Pontefice, la settimana scorsa, è stato rilasciato dopo un breve ricovero per un'infezione respiratoria dall'Ospedale Gemelli di Roma

A volte, ha detto Bergoglio, "ci siamo sentiti impotenti e scoraggiati dinanzi al potere del male, ai conflitti che lacerano le relazioni, alle logiche del calcolo e dell'indifferenza che sembrano governare la società, al cancro della corruzione, ce n'è tanta, al dilagare dell'ingiustizia, ai venti gelidi della guerra"